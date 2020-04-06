В Саратовской области в Telegram-каналах появилась информация о том, что в больнице №2 у семи врачей был предварительно подтверждён коронавирус.

По опубликованным сведениям врачи якобы заразились во время операции. При этом у шести медиков нет никаких симптомов коронавирусной инфекции, у одного они были.

Однако Минздрав Саратовской области опровергнул слухи. Согласно заявлению, в указанной больнице лишь у одного врача, контактировавшего с заражённым пациентом, был установлен “сомнительный” результат. Полученный анализ был отправлен в специальный центр на дополнительное исследование.

Также отмечено, что медики, контактировавшие с пациентом, отправились на самоизоляцию, также они проходят диагностику.