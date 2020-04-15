В Саранске 21-летняя девушка, являющаяся дочерью декана факультета одного из мордовских вузов, сбежала из Республиканской инфекционной больницы, имея подозрение на коронавирус.

Как сообщается, девушка в середине марта вернулась с отдыха во Вьетнаме. После возвращения она была помещена в больницу, но сидеть на карантине ей спустя несколько дней надоело. Она договорилась со своим парнем, что он подъедет к ней и заберёт её.

Судя по всему, парня не смущало то, что у его девушки подозревают коронавирусную инфекцию. В назначенный час девушка выпрыгнула из окна больницы – её палата находилась на первом этаже.

Узнавшие о побеге врачи сообщили в полицию. Поиски беглянки продолжались на протяжении двух часов. После того, как девушку с парнем обнаружили, их обоих поместили в инфекционное отделение. Коронавируса в итоге у них не обнаружили.

В отношении девушки был составлен административный протокол, ей грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Отмечается, что если бы происходящее было позже на две недели, тогда штраф был бы от 15 до 40 тысяч рублей.