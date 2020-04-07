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В Санкт-Петербурге был расширен список граждан, которые обязаны сдавать анализы на коронавирусную инфекцию.

Ранее это относилось только к тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с заражённым человеком. Сейчас же сдавать анализы на коронавирус обязаны не только они, но и все граждане, подходящие под новые условия.

Таким образом, это те пациенты, которым был поставлен диагноз внебольничной пневмонии; медицинские работники, которые имеют риск получить заражение коронавирусом; а также пациенты, направленные на госпитализацию в состоянии, когда промедление с лечением может угрожать жизни. В последнюю категорию, в том числе, относятся беременные, пациенты с онкологическим заболеванием, а также на диализе.

Кроме того, анализы на коронавирус будут брать у всех пожилых людей старше 65-ти лет, если они обратились за медпомощью, имея респираторные заболевания.

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