В издании «Фонтанка», сославшись на собственный источник, сообщили о том, что петербургские власти могут скоро ввести в городе пропускной режим.

Собеседник информагентства рассказал о том, что система на основе цифровых пропусков может заработать уже на следующей неделе. Отмечается, что во время регистрации пропуска перед использованием метро необходимо будет сообщить номер проездного, чтобы он попал в базу метрополитена. В случае отсутствия номера петербуржец не сможет осуществить поездку. Наземный транспорт контролироваться не будет.

Указывается, что выдача разрешений будет осуществляться по заявкам. После ее отправки пропуск вышлют на e-mail заявителя. Эта система базируется на новой разработке, созданной ИАЦ при сотрудничестве с частными организациями.