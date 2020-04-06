В Санкт-Петербурге во время заседания профильной комиссии Территориального фонда ОМС были утверждены тарифы на лечение коронавирусной инфекции по ОМС. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Стоимость лечения коронавируса, как отмечается, обходится в весьма солидную сумму. В среднем, на заболевшего человека с лёгкой формой уходит около 60 тысяч рублей, на пациента со средней формой более, чем в два раза больше – 140 тысяч рублей. Лечение пациента с тяжёлой формой коронавирусной инфекции обойдётся немногим более чем в 200 тысяч рублей.

Таким образом, утверждённые тарифы позволяют лечить пациентов, у которых был зарегистрирован коронавирус, за счёт средств фонда ОМС.