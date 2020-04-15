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15 апреля на воду были спущены два новых катера проекта 03160 типа “Раптор”, построенные компанией “Пелла”.

Согласно сообщению пресс-службы ВМФ России, “Рапторы” были построены для Балтийского флота. В его состав, как было заявлено, ввод катеров согласно плану пройдёт уже в июне после завершения ими всех требуемых испытаний. Пока что осуществляется подготовка экипажа. Уточняется, что в составе экипажа каждого катера – три человека.

“Рапторы” предназначены для доставки групп военнослужащих в составе не менее 20-ти человек, обеспечения максимальной оперативности при посадке и высадке, а также для патрульной службы и задержания малых целей. Отмечается, что они способны работать как днём, так и ночью, и весьма эффективны.

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  • Анна
  • 14.04.2020
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