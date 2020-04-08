В Санкт-Петербурге беременная женщина с диагнозом коронавирусной инфекции была отключена от аппарата искусственной вентиляции лёгких в связи с улучшением своего состояния.

Об этом в эфире Первого канала сообщил главврач Боткинской больницы Денис Гусев. Он заявил, что улучшение состояния здоровья женщины наступило 7 апреля.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у петербурженки в начале апреля. Женщина на 28-й неделе беременности находилась в “Родильном доме №16”, где, после обнаружения у неё инфекции, были вынуждены приостановить приём пациентов. В тяжёлом состоянии женщина была направлена в Боткинскую больницу.

В настоящее время, по словам врачей, у беременной есть все шансы поправиться и родить здорового ребёнка.