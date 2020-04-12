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12 апреля у православных христиан один из главных праздников Пасхи – Вербное Воскресенье.

Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции требуется соблюдать режим самоизоляции, и посещать храм и любые другие места массового скопления людей не рекомендуется. Тем не менее, в Ростове-на-Дону местные жители с самого утра начали приходить в религиозные учреждения города. В Сети были опубликованы фотографии толп людей, скопившихся у храмов.

В связи с фактом публикации о нарушении предпринимаемых ограничительных мер, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Будут изучены причины и условия произведённых нарушений, и предприняты меры согласно существующему законодательству. Отмечается, что нарушителям грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

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  • Анна
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