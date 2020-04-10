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Специалисты во время тестовой проверки на иммунитет к коронавирусной инфекции выяснили, что с заболеванием сталкивалась лишь малая часть россиян.

Согласно сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в начале марта были протестированы медики, сопровождающие поезда “Сапсана”. Они, как предполагается, общались с большим количеством потенциально инфицированных людей. Тесты показали, что иммунитет есть лишь у 3% из них.

Также Попова отметила, что исследования на наличие иммунитета будут продолжаться, но в первую очередь они будут проводиться у врачей и медицинских работников.

Кроме того, она отметила, что примерно у четверти инфицированных людей нет никаким признаков заболевания, но они являются носителями вируса. Но на настоящий момент непонятно, вырабатывается ли иммунитет или нет у тех, кто перенёс коронавирус бессимптомно.

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