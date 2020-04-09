Дмитрий Литовкин, сотрудник ТАСС, сообщил о том, что США затягивают с продлением американо-российского договора СНВ-III, так как работают над созданием «абсолютного оружия».

Согласно словам автора материала, подобное вооружение у американцев может появиться в течение ближайших 6-7 лет. После этого стратегическое ядерное оружие Соединенных Штатов приобретет совершенно новые боевые возможности. Не исключено, что именно из-за этого Белый Дом не спешит с заключением нового договора, считает Литовкин.

Ранее Алексей Арбатов, российский академик, заявил о том, что американская ядерная триада обладает более высокими качествами, чем российская. Он также отметил, что ядерная война между странами может возникнуть из-за обострения локального конфликта или ложной тревоги.