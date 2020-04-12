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В Псковской области из-за коронавирусной инфекции умер третий пациент. Информация была опубликована Telegram-каналом “COVID-19. Псковская область”.

Согласно опубликованной информации, в настоящее время точная причина смерти неизвестна, ведётся установление. Отмечается, что первый пациент, 56-летний мужчина, умер 29 марта. Он имел сопутствующую патологию в лёгких. 31 марта скончалась 45-летняя женщина, также имевшая патологию лёгких.

Всего, как отмечается, в Псковской области было проведено 3 805 исследований на наличие у жителей коронавируса. 30 человек были отправлены в больницу.

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе – 16, при этом шесть человек выздоровели и были выписаны домой.

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