В городском округе Протвино был зарегистрирован первый случай смерти пациента с официально подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Согласно имеющейся информации, речь идёт о 58-летней женщины. По словам медиков, женщина страдала хроническими заболеваниями, и коронавирус их сильно усугубил. Она скончалась в инфекционном отделении в Мытищах, куда её доставили после сильного ухудшения состояния. За жизнь женщины боролись врачи нескольких медицинских учреждений, но безуспешно.

Таким образом, на юге Подмосковья смерть женщины является первым официально зарегистрированным летальным исходом от коронавирусной инфекции. Отмечается, что в Протвино было зарегистрировано 4 пациента с коронавирусом.