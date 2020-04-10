читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городском округе Протвино был зарегистрирован первый случай смерти пациента с официально подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Согласно имеющейся информации, речь идёт о 58-летней женщины. По словам медиков, женщина страдала хроническими заболеваниями, и коронавирус их сильно усугубил. Она скончалась в инфекционном отделении в Мытищах, куда её доставили после сильного ухудшения состояния. За жизнь женщины боролись врачи нескольких медицинских учреждений, но безуспешно.

Таким образом, на юге Подмосковья смерть женщины является первым официально зарегистрированным летальным исходом от коронавирусной инфекции. Отмечается, что в Протвино было зарегистрировано 4 пациента с коронавирусом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Башкирии был задержан мужчина, выстреливший в голову знакомого

В Башкирии был задержан подозреваемый в попытке убийства мужчины. Как сообщается, преступник… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.04.2020
  • читать 1 минуту

Мужчину из Подмосковья осудят за секс с 13-летней дочерью сожительницы

В Саратовской области завершено расследование в отношении жителя Пугачева, которого обвиняют в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.04.2020
  • читать 1 минуту

В Брянске состоятся концерты Сергея Лазарева и группы “Нервы”

Этой осенью Сергей Лазарев выступит в Брянске. Кроме того, за две недели… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 апреля – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев, 10 апреля – ясно, до 13 °C | Подольск, 10 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 10 апреля – ясно, до 15 °C |