Вчера, 11 апреля, представителя оперативного штаба в Приморье по противодействию COVID-19, сообщили о появлении в регионе трех новых зараженных.

Согласно опубликованному сообщению, инфекцию подхватили две женщины и один мужчина, который недавно возвратился из командировки, прошедшей в Москве. Что касается женщин, то ранее из столицы России приехали их мужья. Все заболевшие находятся в инфекционном медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.

Таким образом, на данный момент в Приморском крае зафиксировано 23 случая инфицирования коронавирусом. Двое больных скончались, а еще двое – выздоровели. В регионе все еще действует режим самоизоляции, поэтому власти рекомендуют местным жителям не выходить из своих домов без острой на то необходимости.