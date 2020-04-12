читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вчера, 11 апреля, представителя оперативного штаба в Приморье по противодействию COVID-19, сообщили о появлении в регионе трех новых зараженных.

Согласно опубликованному сообщению, инфекцию подхватили две женщины и один мужчина, который недавно возвратился из командировки, прошедшей в Москве. Что касается женщин, то ранее из столицы России приехали их мужья. Все заболевшие находятся в инфекционном медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.

Таким образом, на данный момент в Приморском крае зафиксировано 23 случая инфицирования коронавирусом. Двое больных скончались, а еще двое – выздоровели. В регионе все еще действует режим самоизоляции, поэтому власти рекомендуют местным жителям не выходить из своих домов без острой на то необходимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Казани была обнаружена стеклянная свалка высотой с двухэтажный дом

В Казани местные жители обнаружили свалку из осколков стекла, высота которой составляет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.04.2020
  • читать 1 минуту

Елена Миро призвала Галкина и Киркорова раскрыть правду о своей ориентации

Елена Миро, известный интернет-блогер, призвала Филиппа Киркорова и Максима Галкина, бывшего и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Полицейским в Петербурге выдали памятку по работе на улице в условиях карантина

В издании «Фонтанка» показали памятку для сотрудников петербургской полиции, в которой указано,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 12 апреля – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев, 12 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Подольск, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Армавир, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C |