В футбольные правила игры были внесены изменения. Об этом сообщается на официальном сайте Международного совета футбольных ассоциаций.

Как сообщается, было внесено два изменения, и они касаются трактовок правил игры рукой, а также определения офсайда.

Теперь линия руки будет проходить по линии подмышки. Всё, что ниже этой линии, будет считаться рукой и таким образом, контакт с мячом будет нарушением. При этом случайное попадание будет нарушением только в том случае, если произошло перед голом или голевым моментом. Область выше линии считается плечом и нарушением являться не будет.

Также, теперь игрок атакующей команды не будет считаться в положении “вне игры”, если мяч к нему попал от сыгравшего рукой игрока защищающейся стороны.