читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Подольске местные жители в случае возникновения необходимости могут получить консультацию врачей онлайн.

Как сообщается, подобная услуга телемедицины начала подготавливаться к вводу в конце 2019 года, и её запуск совпал с началом коронавирусной эпидемии. Услуга была введена для решения некоторых основных проблем медицины – благодаря ей пациент не нуждается в посещении врача во время режима самоизоляции, а медики минимизируют опасность заражения.

На данный момент в основном онлайн-консультации доступны у педиатров и терапевтов, так как они наиболее востребованы. Есть расписание и для врачей других направлений.

Всего, как отмечается, за неделю было проведено более 30 онлайн-консультаций. В случае же, если ответить дистанционно на вопрос нет возможности, врач выезжает на дом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Влад Топалов рассказал, что скрывать от жены своё участие в шоу “Маска” ему было весьма сложно

В недавнем выпуске шоу “Маска” выяснилось, что в костюме Панды скрывался Влад… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.04.2020
  • читать 1 минуту

Ксению Собчак раскритиковали за гуманитарную помощь пенсионерам

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото со своей волонтёрской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту

Дана Борисова в прямом эфире показала грудь и рассказала о жизни без секса

Телеведущая Дана Борисова вместе с бывшей участницей шоу “Дом-2” Олесей Малибу приняла… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи, 25 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 25 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Королев, 25 апреля – ясно, до 17 °C | Подольск, 25 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 25 апреля – ясно, до 17 °C |