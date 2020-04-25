В Подольске местные жители в случае возникновения необходимости могут получить консультацию врачей онлайн.

Как сообщается, подобная услуга телемедицины начала подготавливаться к вводу в конце 2019 года, и её запуск совпал с началом коронавирусной эпидемии. Услуга была введена для решения некоторых основных проблем медицины – благодаря ей пациент не нуждается в посещении врача во время режима самоизоляции, а медики минимизируют опасность заражения.

На данный момент в основном онлайн-консультации доступны у педиатров и терапевтов, так как они наиболее востребованы. Есть расписание и для врачей других направлений.

Всего, как отмечается, за неделю было проведено более 30 онлайн-консультаций. В случае же, если ответить дистанционно на вопрос нет возможности, врач выезжает на дом.