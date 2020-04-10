В Московской области за последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 182 пациента.

При этом, согласно информации оперативного штаба региона, среди заболевших 12 детей в возрасте до 18-ти. Среди остальных пациентов 77 человек возрастом от 18 до 45 лет, ещё 56 человек находятся в возрастной категории 46-64 года, и ещё 37 пациентов от 65 до 88 лет.

Всего в МО было зафиксировано 930 человек с коронавирусом, из них 13 скончались, ещё 69 выздоровели и были выписаны домой.

Кроме того, в подмосковных клиниках находятся пациенты из Москвы, остальных регионов страны, и из-за рубежа. Таким образом, всего 241 пациентов, не проживающих и не зарегистрированных в Подмосковье. При этом 142 из них – москвичи.