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В Московской области были введены новые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Первая мера касается всех россиян, которые прилетают в аэропорты Московской области из других регионов. Их будут доставлять на автобусах в указанное место их проживания для организации на месте карантина или самоизоляции.

Кроме того, для волонтёров медицинских организаций будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте. Он будет действовать в городском и пригородном транспорте Московской области.

И ещё одной введённой мерой является временный запрет на посещение кладбищ. Исключение составляет оформление услуг по погребению, а также непосредственно посещение похоронного процесса.

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