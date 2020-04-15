Власти Подмосковья рассказали о причинах, из-за которых могут аннулировать выданный цифровой пропуск для осуществления движения посредством транспорта.

Данные пропуска на территории Подмосковья начали действовать 15 апреля. Оформление пропуска производится посредством портала Госуслуг. Однако те люди, у которых нет технической возможности оформить пропуск таким образом, могут позвонить по телефону горячей линии. Также сообщается, что для детей возрастом младше 14-ти лет пропуск не нужен.

Как сообщается, пропуск будет аннулирован, если будут предоставлены недостоверные данные, нарушены требований режима повышенной готовности, а также пропуск используется с нарушением существующих требований.