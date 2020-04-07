В Подмосковье был расширен список предприятий, которые могут продолжать свою работу.

В список входят промышленные предприятия, дома быта, автомойки и шиномонтажи, отели, строительные объекты, а также салоны красоты, имеющие медицинские лицензии. Однако для возобновления работы всем предприятиям следует соблюдать ряд правил.

Так, на рабочем месте необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм и правил. В том числе, требуется обязательно измерять температуру работников и сохранять дистанцию между сотрудниками не менее 1,5 метра на протяжении всего времени работы. Сведения о количестве работников и режиме их работы необходимо разместить на сайте Госуслуг МО.

Напоминается, что по-прежнему остаются закрытыми магазины розничной торговли, кроме продуктовых, спа-салоны, сауны, массажные кабинеты, и прочие организации культурного, физкультурного, спортивного и зрелищного досуга. Кроме того, закрыты рестораны, кафе и бары, которым разрешено работать только на вынос и на доставку.