В Московской области были разработаны меры поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

К этим организациям относятся предприятия, связанные со спортом, туризмом, оказанием бытовых услуг и дополнительного образования. Также пострадала сфера авиа- и автоперевозок.

Для этих организаций была предложена отсрочка по уплате аренды, а также снижение страховых взносов с 30% до 15%. Также для выплаты заработной платы своим сотрудникам можно взять беспроцентный кредит. Кроме того, на три месяца были продлены сроки представления весенних налоговых деклараций. Также был введён мораторий на любые проверки бизнеса.

Также отмечается, что Фонд микрофинансирования МО понизил среднюю ставку для МСП до 6% годовых, также возможно предоставление микрозайма с отсрочкой уплаты.