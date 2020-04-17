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Жители Подмосковья могут оформить пособие по безработице дистанционно без визита в центр занятости.

Для этого им следует воспользоваться порталом “Работа в России”. Здесь им следует в электронном виде оформить своё резюме и заявление. Прочие необходимые документы им оформлять не требуется – этим займутся сотрудники Центра занятости путём межведомственного взаимодействия.

Кроме того, пользователь в своём личном кабинете сможет просмотреть все сообщения о вакансиях, которые ему доступны, и подать отклик на заинтересовавшую его позицию. Если же в течение 11-ти дней найти подходящую работу не удастся, его поставят на учет по безработице и назначат пособие.

Подобные меры будут действовать до 31 декабря.

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