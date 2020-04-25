В одном из городов Бокситогорского района Ленинградской области 25 апреля состоялся рейд, в котором правоохранительные органы выявляли нарушителей режима самоизоляции.

Рейд состоялся в городе Пикалево. В нём приняли участие двое сотрудников правоохранительных органов, сотрудница комитета по местному самоуправлению, дружинник, а также представитель городской администрации. Всего в ходе рейда были проверены 17 мест общественного пользования, в число которых также входят парки и придомовые территории.

С гражданами, находящимися на улицах города вопреки мерам ограничения и режиму самоизоляции, были проведены профилактические беседы. Как отмечается, всего было проведено 38 таких бесед.