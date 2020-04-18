Представители оперштаба Санкт-Петербурга сообщили о том, что за последние 24 часа в городе зафиксировано еще 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В результате в Северной столице России общее количество зараженных достигло 1646 человек. В Ленинградской области коронавирус обнаружен еще у 34 местных жителей – всего в регионе насчитывается 388 зараженных.

Если брать всю Россию в целом, то в ней за последние сутки выявлено почти 4,8 тысячи новых случаев инфицирования COVID-19. Как и раньше, большинство зараженных было обнаружено в Москве. Сейчас в РФ от короновируса лечатся 36,7 тысячи человек.