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Представители оперштаба Санкт-Петербурга сообщили о том, что за последние 24 часа в городе зафиксировано еще 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В результате в Северной столице России общее количество зараженных достигло 1646 человек. В Ленинградской области коронавирус обнаружен еще у 34 местных жителей – всего в регионе насчитывается 388 зараженных.

Если брать всю Россию в целом, то в ней за последние сутки выявлено почти 4,8 тысячи новых случаев инфицирования COVID-19. Как и раньше, большинство зараженных было обнаружено в Москве. Сейчас в РФ от короновируса лечатся 36,7 тысячи человек.

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