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Как сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья, из-за коронавируса весьма выросла нагрузка на всю систему здравоохранения, и число новых случаев заражённых пациентов продолжает расти.

Отмечается, что в 1-й квартал 2019 года количество вызовов было более 450 тысяч, более 510 тысяч вызовов за тот же период в этом году, а за две недели апреля было отработано уже более 150 тысяч вызовов.

В областной станции находятся 53 подстанции и 80 постов. Ежедневно на вызовы отправляются более 500 бригад скорой помощи, и более 400 бригад неотложной помощи. Также сообщается, что все выездные бригады полностью обеспечены необходимой защитой и средствами. Бригады, где имеется неисправное или неработающее оборудование, до выездов не допускаются.

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