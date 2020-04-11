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В Пензенской области полиция разъяснила правила охраны общественного порядка во время введённых мер против коронавирусной инфекции.

Так, сообщается, что если граждане, который должны соблюдать домашний карантин, пренебрегают этим, в отношении их составляется административный протокол. Нарушителям грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ежедневно осуществляют контроль за соблюдением карантина жителей, прибывших из-за границы, или контактировавших с людьми с подтверждённым коронавирусом. Дома, в которых проживают данные граждане, включены в маршруты патрулирования.

Также сообщается, что полицейские каждый день проводят профилактические беседы на улицах.

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