В городе Оренбург рядом с автомобильным сервисом загорелся премиум-автомобиль Porsche Panamera.

Отмечается, что данный инцидент произошел вчера, 18 апреля, примерно в семь часов вечера на улице Волгоградской. На вызов прибыли семеро пожарных и две спецмашины. Они смогли потушить огонь за четырнадцать минут, однако иномарка все равно получила значительные повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину возгорания и все обстоятельства произошедшего. Отметим, что стоимость новой модели данного авто в России начинается с 6 миллионов 600 тысяч рублей.