читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Оренбург рядом с автомобильным сервисом загорелся премиум-автомобиль Porsche Panamera.

Отмечается, что данный инцидент произошел вчера, 18 апреля, примерно в семь часов вечера на улице Волгоградской. На вызов прибыли семеро пожарных и две спецмашины. Они смогли потушить огонь за четырнадцать минут, однако иномарка все равно получила значительные повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину возгорания и все обстоятельства произошедшего. Отметим, что стоимость новой модели данного авто в России начинается с 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

При введении пропускного режима в Петербурге могут появиться десятки КПП

При ухудшении эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге власти могут принять решение установить десятки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Житель Белгородской области поджег себя из-за любовных проблем

На «Телеграм»-канале издания «Белгород №1» сообщили о том, что житель Алексеевского городского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликовано видео с пронесшимся по Свободному мини-смерчем

В одном из сообществ населенного пункта Свободный в соцсети «Инстаграм» был размещен… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 апреля – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи, 19 апреля – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 апреля – ясно, до 0 °C | Южно-Сахалинск, 19 апреля – ясно, до 5 °C | Королев, 19 апреля – небольшой дождь, до 14 °C | Подольск, 19 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Армавир, 19 апреля – небольшая облачность, до 17 °C |