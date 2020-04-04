В Новоузенске был вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в изнасиловании 15-летней девочки.

Инцидент произошёл 27 октября 2019 года. 54-летний мужчина заманил девушку в свою квартиру, пообещав “снять порчу” нетрадиционным методом. Затем он попросил её снять всю одежду для проведения мистического ритуала, на что она резко отказалась. В итоге, обвиняемый, используя физическую силу, раздел девушку и совершил действия сексуального характера.

Об изнасиловании девушка сообщила бабушке, которая обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый был привлечён к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость.

Свою вину в произошедшем мужчина не признал. Решением суда он приговорён к 10 лет лишения свободы в колонии особого режима.