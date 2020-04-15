В журнале The National Interest, издаваемом в США, сообщили о том, что после распада Советского Союза Украина смогла получить в наследство от него самолеты-амфибии Бе-12, однако их судьба оказалась незавидной.

Около 8 лет назад украинские военно-воздушные силы имели на вооружении 7 Бе-12, которые находились в городе Саки, расположенном в Крыму. Военные Украины применяли их, чтобы патрулировать черноморскую акваторию. Однако власти не были способны следить за работоспособностью всех амфибий, поэтому неясно, какое количество могло летать.

Когда Крым стал частью России, большое количество воздушных судов сменили место дислокации, перелетев на Украину, включая один Бе-12. В настоящее время украинские военные могут использовать два самолета-амфибии. Отметим, что речь идет о воздушном судне, разработанном в 1950-х годах и предназначенном для нахождения подлодок. Затем его начали применять для проведения спасательных операций на море.