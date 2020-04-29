За прошедшие сутки в Москве, согласно информации на вечер 28 апреля, из-за коронавирусной инфекции умерло 67 пациентов. Также отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония.

Это является максимальным количеством смертей из-за коронавируса в столице. Так, за предыдущие сутки скончалось 44 человека, а днём ранее – 31 пациент. В ещё более раннее время число умерших также было значительно меньше.

Таким образом, общее количество смертей из-за коронавирусной инфекции в Москве составляет 546 человек. При этом, коронавирус был выявлен у 48 426 человек, к настоящему времени 4 130 пациентов вылечились и были выписаны домой.

Как отметили специалисты, смертность из-за коронавируса продолжает расти – среди пациентов слишком мало выздоровлений.