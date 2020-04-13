В Москве с 14 апреля будут проводиться тесты на выявление антител к коронавирусу. Как известно, если у человека присутствуют в организме эти антитела, то он имеет иммунитет к коронавирусу.

Соответствующее заявление было сделано главой Роспотребнадзора Анной Поповой во время совещания о мерах противодействия коронавирусу. При этом уточняется, что в первую очередь проходить тестирование будут медики, что понять, настолько они защищены.

Согласно имеющейся информации, тест-система, выявляющая наличие в организме человека антител к коронавирусу, была зарегистрирована 10 апреля научным центром “Вектор”. Кроме того, тесты будут применять для создания вакцин от коронавируса, а также для выявления людей, которые переболели инфекцией.