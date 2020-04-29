В Москве бойцы 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД стали тесты на коронавирусную инфекцию, и из примерно 1 500 человек у 137 результаты оказались положительными.

Информацию о произошедшей ситуации опубликовал Telegram-канал Baza. Как отмечается, были сделаны повторные тесты, результаты которых будут готовы примерно через два дня. Сами же полицейские, у которых тесты оказались положительными, по решению руководства были направлены на изоляцию домой.

По высказанному мнению, полицейские могли заразиться коронавирусом в то время, когда сопровождали врачей “скорой помощи” на вызовы к пациентам с коронавирусом – они были без защиты. При этом сами же сотрудники полиции считают, что стали жертвой медицинской ошибки.