В Москве мошенник, воспользовавшись мобильным приложением, сумел украсть у пенсионера более миллиона рублей.

Согласно имеющейся информации, в правоохранительные органы обратился мужчина 1952 года рождения, проживающий на улице Удальцова. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, который убедил его скачать и установить на телефон некую программу. Как сообщил пенсионеру мошенник, это поможет сохранить его деньги.

После этого злоумышленник, используя удалённый доступ, при помощи установленного приложения перевёл себе в общей сумму 1 миллион 213 тысяч рублей. Инцидент произошёл 9 апреля.

В настоящее время по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.