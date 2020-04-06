В Москве был разработан алгоритм, по которому врачи определяют, в каких условиях лечить пациентов с коронавирусом – дома или в стационаре. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Согласно её заявлению, если пациент чувствует себя удовлетворительно, и болезнь протекает легко и без осложнений, то медики “скорой помощи” принимают решение оставить его лечиться на дому. Далее за заражёнными наблюдают врачи районной поликлиники, которые, в том числе, должны заниматься контролем динамики течения заболевания.

Кроме того, Ракова заявила, что перед врачами стоит задача не только осуществлять качественное лечение, но и убедиться, что пациент с выявленным коронавирусом будет соблюдать карантин, не выходя из дома не и разнося заболевание дальше.