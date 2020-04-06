читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве был разработан алгоритм, по которому врачи определяют, в каких условиях лечить пациентов с коронавирусом – дома или в стационаре. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Согласно её заявлению, если пациент чувствует себя удовлетворительно, и болезнь протекает легко и без осложнений, то медики “скорой помощи” принимают решение оставить его лечиться на дому. Далее за заражёнными наблюдают врачи районной поликлиники, которые, в том числе, должны заниматься контролем динамики течения заболевания.

Кроме того, Ракова заявила, что перед врачами стоит задача не только осуществлять качественное лечение, но и убедиться, что пациент с выявленным коронавирусом будет соблюдать карантин, не выходя из дома не и разнося заболевание дальше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Коми 2 355 человек находятся под наблюдением медиков

В Республике Коми по официальной информации на 6 апреля, подтверждено 59 пациентов… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.04.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Ефимова к своему дню рождения опубликовала пляжное фото

Юлия Ефимова, пловчиха и заслуженный мастер спорта РФ, 3 апреля отметила своё… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.04.2020
  • читать 1 минуту

Появилось видео перехвата иранцами корабля ВМС США

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется перехват силами Ирана военного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 апреля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 6 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 6 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 6 апреля – ясно, до 7 °C | Подольск, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 6 апреля – ясно, до 9 °C |