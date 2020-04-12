В Москве мужчина в ходе драки зарубил собственного брата.

Инцидент произошёл 11 апреля в квартире дома, расположенного на Варшавском шоссе. Между проживающими вместе братьями 35-ти и 37-ми лет начался конфликт, переросший в драку. Младший мужчина схватил топор и несколько раз нанёс им удары своему старшему брату по голове. После того, как мужчина от полученных ран рухнул на пол, преступник добил его при помощи ножа.

Осознав случившееся, спустя примерно три часа мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и признался в преступлении. В настоящее время обвиняемый задержан на месте инцидента, ведётся установление обстоятельств произошедшего. Отмечается, что оба брата находились на самоизоляции.