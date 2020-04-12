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В Подмосковье по вине сотрудника правоохранительных органов в результате столкновения двух автомобилей пострадала 15-летняя девушка.

Инцидент произошёл в Дедовске 11 апреля вечером. Согласно имеющейся информации, участковый из Истры, находясь за рулём Skoda, будучи в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с Volkswagen. В последующем выяснилось, что в момент аварии он не был на исполнении должностных обязанностей.

В ДТП аварии пострадала 15-летняя девушка, являющаяся пассажиркой Volkswagen.

По факту инцидента была организована служебная проверка. Отмечается, что виновника аварии уволят со службы, а его прямых руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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