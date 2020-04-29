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Согласно данным, опубликованным проектом Университета Джонса Хопкинса, в мире на 29 апреля коронавирусной инфекцией заражено более 3 миллионов 117 тысяч человек.

Всего за сутки коронавирус подхватили более 75 тысяч жителей разных стран. С момента начала эпидемии от данного заболевания скончались свыше 217 тысяч человек, а побороть болезнь смогли почти 929 тысяч пациентов. Больше всего зараженных зафиксировано в Соединенных Штатах (1 миллион 12 тысяч). Затем идет Испания с 232 тысячами инфицированных. На третьей строчке находится Италия (201 тысяча).

На территории Российской Федерации выявлено 93,5 тысячи случаев заражения. Из них умерли 867 человек, а выздоровели и выписались из больниц – 8,4 тысячи. За прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружен у 6,4 тысячи россиян.

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