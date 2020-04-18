В ходе недавнего брифинга, проведенного в администрации Уфы, стало известно, как местным жителям следует ходить за покупками во время соблюдения режима самоизоляции.

Хоть карантин в Республике Башкортостан был введен еще в конце марта, однако многие жители все еще не понимают, куда они могут пойти для покупки продуктов питания. Согласно словам чиновников, следует ходить в магазины, расположенные не дальше 150 метров от дома.

В мэрии отметили, что ездить за едой в другой район ни в коем случае нельзя. Рустем Газизов, замглавы Уфы, сообщил, что ни в одном из документов не говорится, что разрешено посещать гипермаркеты, расположенные вне указанной зоны. Он также порекомендовал всем уфимцам сидеть дома.