В Санкт-Петербурге 11 апреля были задержаны двое мужчин, устроивших драку в “Макдоналдсе” на Московском проспекте.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По прибытию они обнаружили дерущихся 27-летнего мужчину и 48-летнего уроженца Комсомольска-на-Амуре, который продемонстрировал удостоверение депутата МО Дворцовый. Также мужчина является инструктором в клубе каратэ, и он применил некоторые умения, когда полицейские пытались его задержать.

Обоих хулиганов отправили в отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы. Также отмечается, что в инциденте пострадал 19-летний работник “Макдоналдса”.

В дальнейшем выяснилось, что в Дворцовом круге мужчины с такой фамилией нет, но депутат раньше состоял в думе Находки. Также мужчина действительно занимается каратэ и имеет черный пояс 3-й дан. Кроме того, он является вице-президентом Федерации Синкекусинкай каратэ в Санкт-Петербурге, также судьей Первой категории.