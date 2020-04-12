читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Санкт-Петербурге 11 апреля были задержаны двое мужчин, устроивших драку в “Макдоналдсе” на Московском проспекте.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По прибытию они обнаружили дерущихся 27-летнего мужчину и 48-летнего уроженца Комсомольска-на-Амуре, который продемонстрировал удостоверение депутата МО Дворцовый. Также мужчина является инструктором в клубе каратэ, и он применил некоторые умения, когда полицейские пытались его задержать.

Обоих хулиганов отправили в отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы. Также отмечается, что в инциденте пострадал 19-летний работник “Макдоналдса”.

В дальнейшем выяснилось, что в Дворцовом круге мужчины с такой фамилией нет, но депутат раньше состоял в думе Находки. Также мужчина действительно занимается каратэ и имеет черный пояс 3-й дан. Кроме того, он является вице-президентом Федерации Синкекусинкай каратэ в Санкт-Петербурге, также судьей Первой категории.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

За два дня вывозные рейсы должны вернуть около 200 петербуржцев

11 апреля “Аэрофлот” доставит около 50-ти россиян в Санкт-Петербург. На борту самолёта… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.04.2020
  • читать 1 минуту

Истребитель Су-30 перехватил сразу два военных самолета США

В издании Avia.pro сообщили о том, что пилоту Су-30 венесуэльских ВВС удалось… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Глава Marvel намекнул на возможное продолжение “Мстителей”

Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов “Мстителей” возможным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 12 апреля – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев, 12 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Подольск, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Армавир, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C |