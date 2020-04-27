читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, сообщил о том, что у них отсутствуют достоверные сведения о текущем состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Согласно словам главы британского ведомства, все данные о том, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии или скончался, не имеют никаких подтверждений. Он добавил, что просмотрел материалы по этому вопросу, показанные в СМИ, однако какой-либо достоверной информации у него нет.

Телеканал CNN, сославшись на источник среди высокопоставленных чиновников США, заявил, что Вашингтон получил разведывательные данные, в которых говорится о том, что состояние Ким Чен Ына значительно ухудшилось после операции на сердце. Однако Дональд Трамп, американский президент, позднее заявил, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Пикалево “антивирусный” патруль вышел на рейд

В одном из городов Бокситогорского района Ленинградской области 25 апреля состоялся рейд,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту

На Алтае при пожаре погибли трое детей и их мать

В Алтайском крае во время пожара погибли четыре человека, из них трое… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.04.2020
  • читать 1 минуту

Регину Тодоренко осудили за оправдание домашнего насилия

Телеведущая Регина Тодоренко на днях резко высказалась о жертвах домашнего насилия. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 апреля – ясно, до 6 °C | город Мытищи, 27 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир, 27 апреля – небольшой дождь, до 14 °C |