Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, сообщил о том, что у них отсутствуют достоверные сведения о текущем состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Согласно словам главы британского ведомства, все данные о том, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии или скончался, не имеют никаких подтверждений. Он добавил, что просмотрел материалы по этому вопросу, показанные в СМИ, однако какой-либо достоверной информации у него нет.

Телеканал CNN, сославшись на источник среди высокопоставленных чиновников США, заявил, что Вашингтон получил разведывательные данные, в которых говорится о том, что состояние Ким Чен Ына значительно ухудшилось после операции на сердце. Однако Дональд Трамп, американский президент, позднее заявил, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью.