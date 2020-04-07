Вчера, 6 апреля, в один из супермаркетов Липецка, расположенном на площади Мира, пришел покрытый кровью мужчина, попросивший людей о помощи.

Свидетели случившегося сразу же позвонили в скорую и полицию. Приехавшие на вызов медики оказали первую медпомощь пострадавшему и увезли его в больницу. На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа. В полиции организовали проверку по факту случившегося.

Представители управления МВД по Липецкой области отмечают, что 43-летний мужчина мог пострадать от своей сожительницы. Отмечается, что во время бытового конфликта она нанесла ему несколько ранений ножом.