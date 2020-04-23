На майские праздники в Ленобласти будет введёт запрет на остановку транзитного транспорта в населённых пунктах поблизости от дачных массивов. Такое решение было принято в связи с введением новых мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По словам губернатора Александра Дрозденко, эта мера означает ограничение посещения магазинов, совершаемые жителями других регионов, которые следуют на свои дачи. Как он сообщил, если человек отправляется на свой дачный участок, то он должен закупаться необходимыми продуктами питания по своему месту жительства, а после этого продолжать самоизоляцию на даче.

Как Дрозденко отметил, когда только были первые выходные в режиме самоизоляции, к ним приехали все дачники и “забили” магазины, совершая покупки. В этом он видит угрозу эпидемиологической обстановке, в связи с чем и была принята подобная мера ограничения.