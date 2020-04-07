читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленинградской области, несмотря на коронавирус, продолжается строительство домов и проверка строящихся объектов.

Согласно заявлению руководителя строительного блока и зампредседателя правительства Ленобласти Михаила Московина, на апрель планируется примерно сто проверок застройщиков, которые не были никем отменены. Кроме того, он сообщил, что весьма важно оценивать каждый этап строительства в нужное время для того, чтобы не допустить простой.

По его словам, даже принятые меры против распространения коронавируса не являются оправданием для срыва срока сдачи объектов строительства, и в первую очередь это касается разрешительных документов.

Также сообщается, что сотрудники Госстройнадзора, которые имеют возможность работать из дома, были переведены на удалённую работу. Во время выездов на площадки соблюдаются все необходимые меры предосторожности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Сирии при неизвестных обстоятельствах погиб солдат американской армии

В информационном агентстве «Красная Весна», сославшемся на собственный источник, сообщили о том,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Илана Юрьева выразила сожаление из-за ухода Юлии Михалковой из “Уральских пельменей”

В “Уральских пельменях”, после ухода Юлии Михалковой, осталось две девушки – Ксения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.04.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье правительство окажет поддержку малому и среднему бизнесу

В Московской области были разработаны меры поддержки для предприятий малого и среднего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 апреля – пасмурно, до 10 °C | город Мытищи, 7 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 апреля – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 7 апреля – небольшой снег, до 0 °C | Королев, 7 апреля – ясно, до 6 °C | Подольск, 7 апреля – ясно, до 5 °C | Армавир, 7 апреля – ясно, до 9 °C |