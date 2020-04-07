В Ленинградской области, несмотря на коронавирус, продолжается строительство домов и проверка строящихся объектов.

Согласно заявлению руководителя строительного блока и зампредседателя правительства Ленобласти Михаила Московина, на апрель планируется примерно сто проверок застройщиков, которые не были никем отменены. Кроме того, он сообщил, что весьма важно оценивать каждый этап строительства в нужное время для того, чтобы не допустить простой.

По его словам, даже принятые меры против распространения коронавируса не являются оправданием для срыва срока сдачи объектов строительства, и в первую очередь это касается разрешительных документов.

Также сообщается, что сотрудники Госстройнадзора, которые имеют возможность работать из дома, были переведены на удалённую работу. Во время выездов на площадки соблюдаются все необходимые меры предосторожности.