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В Ленобласти в общей сложности было возбуждено около 80 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Так, 62 дела были заведены в отношении физических лиц, которые решили прогуляться по улицам без особой причины для выхода из дома. Ещё 17 дел были возбуждены в отношении нарушителей карантина – людей, которые должны соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытию из-за границы, или контактирующие с лицами с коронавирусом.

Также было заведено уголовное дело в отношении автора фейковой новости о коронавирусной инфекции. Автор утверждал, что в рамках борьбы с коронавирусом был перекрыл въезд в Волхов. В доказательство этому он приложил фото с военными и бронетехникой.

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