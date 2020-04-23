читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленобласти тем людям, которые из-за коронавируса потеряли свою работу и не могут найти другую, в качестве заработка было предложено принять участие в оплачиваемых общественных работах.

При этом, как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, те, кто займётся общественной работой, смогут получать как заработную плату за неё, так и социальные выплаты, положенные им из-за потери работы. В качестве общественных работ предполагается такая деятельность, как, к примеру, благоустройство территории, уборка дорог и дворов, и так далее.

Отмечается, что подобная деятельность возможна и для офисных работников. К примеру, они могут создавать каталоги туристических маршрутов. На данный момент идея лишь в стадии проекта. Дрозденко поручил в ближайшее время подготовить предложения по списку подобных возможных общественных работ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Украинский боксер Усик высказал свое мнение о Зеленском

Во время беседы с Дмитрием Гордоном, известный боксер из Украины Александр Усик… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Москве начата проверка после избиения полицейским задержанного

В Москве начата служебная проверка после публикации в Сети видео, на котором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.04.2020
  • читать 1 минуту

Скабеева призвала запугивать россиян коронавирусом

Ольга Скабеева, ведущая из РФ, считает, что предотвратить распространение коронавирусной инфекции в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 23 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев, 23 апреля – ясно, до 9 °C | Подольск, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 23 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |