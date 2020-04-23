В Ленобласти тем людям, которые из-за коронавируса потеряли свою работу и не могут найти другую, в качестве заработка было предложено принять участие в оплачиваемых общественных работах.

При этом, как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, те, кто займётся общественной работой, смогут получать как заработную плату за неё, так и социальные выплаты, положенные им из-за потери работы. В качестве общественных работ предполагается такая деятельность, как, к примеру, благоустройство территории, уборка дорог и дворов, и так далее.

Отмечается, что подобная деятельность возможна и для офисных работников. К примеру, они могут создавать каталоги туристических маршрутов. На данный момент идея лишь в стадии проекта. Дрозденко поручил в ближайшее время подготовить предложения по списку подобных возможных общественных работ.