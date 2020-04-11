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В Крыму четверо детей пострадали во время игры с канистрой бензина. Информация об инциденте была подтверждена министром здравоохранения Крыма Игорем Чемодановым во время заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса.

Инцидент произошёл в Сакском районе 10 апреля. Согласно имеющейся информации, трое детей были доставлены санавиацией в ожоговое отделение. Как сообщается, 11 апреля одному из пострадавших будет проведена необходимая операция – у него ожог тела 2-3 степени, пострадало 34% поверхности тела.

Ещё два ребёнка имеют ожоги дыхательных путей, их состояние здоровья оценивается как стабильное и не угрожающее жизни.

Чемоданов напомнил, что в регионе действует режим самоизоляции и дети не должны находиться на улицах.

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