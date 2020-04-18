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В Крыму коронавирусом заразилась семейная пара, работающая волонтёрами в Ялте.

По словам руководителя Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, заражённые последний раз посещали свою работу 20 марта. 12 апреля они одновременно заболели, и 16 апреля, после получения положительных результатов тестирования на коронавирус, их, вместе с несовершеннолетними детьми, госпитализировали.

В настоящее время люди, с которыми они контактировали, были установлены. Это 8 человек, с которыми они вместе занимались волонтёрской деятельностью. Также были установлены отдалённые контакты, всего 12 человек, они также находятся под наблюдением.

Отмечается, что заражённые в квартиры к гражданам не заходили, оставляя продукты и лекарства у порога.

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