В Крыму, согласно заявлению главы республиканского МВД Павла Каранды, более 80-ти человек нарушили режим самоизоляции.

Отмечается, что группы, контролирующие соблюдение режима самоизоляции, в прошедшие выходные упор сделали на парки и водно-охранные объекты. При этом число нарушителей снизилось по сравнению с прошлыми выходными.

Всем, кто нарушил самоизоляцию, теперь грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. При этом четверо нарушителей были помещены в обсерватор.

Кроме того, было выявлено 7 человек, которые были обязаны соблюдать самоизоляцию согласно требованиям Роспотребнадзора. Они либо вернулись из-за границы, либо состояли в контакте с заражёнными коронавирусной инфекцией.

Всего в Крыму, по последней информации, 21 человек с подтверждённым коронавирусом.