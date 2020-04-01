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В посёлке Коммунарка неизвестный, скрывающий лицо за медицинской маской, устроил стрельбу из пистолета.

Инцидент произошёл 31 марта на улице Сосенский Стан. Как сообщается, злоумышленник позвал 29-летнего мужчину, и на расстоянии от него примерно в 5-7 метров начал стрелять. Согласно информации правоохранительных органов, мужчина прицельно стрелял предположительно из пистолета по ногам потерпевшего. Было совершено несколько выстрелов.

После этого злоумышленник сбежал с места инцидента. Потерпевший с огнестрельными ранениями мягких тканей обоих бёдер был госпитализирован в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Личность стрелка в настоящее время неизвестна.

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