В посёлке Коммунарка неизвестный, скрывающий лицо за медицинской маской, устроил стрельбу из пистолета.

Инцидент произошёл 31 марта на улице Сосенский Стан. Как сообщается, злоумышленник позвал 29-летнего мужчину, и на расстоянии от него примерно в 5-7 метров начал стрелять. Согласно информации правоохранительных органов, мужчина прицельно стрелял предположительно из пистолета по ногам потерпевшего. Было совершено несколько выстрелов.

После этого злоумышленник сбежал с места инцидента. Потерпевший с огнестрельными ранениями мягких тканей обоих бёдер был госпитализирован в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Личность стрелка в настоящее время неизвестна.