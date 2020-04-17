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В подмосковной Коломне был вылечен первый пациент, имевший подтверждённый диагноз коронавируса.

Как сообщил глава администрации Коломенского городского округа Денис Лебедев, пациент, 21-летний молодой человек, был выписан 16 апреля. Отмечается, что коронавирус протекал у него в лёгкой форме. В больницу он поступил с общей слабостью, небольшой температурой и заложенным носом.

Диагноз коронавирусной инфекции у него был лабораторно подтверждён. После лечения ему сделали повторное тестирование на наличие инфекции, и после получения двух отрицательных результатов пациента выписали домой.

Круг контактных лиц пациента был установлен, они находятся на самоизоляции, за ними продолжается медицинское наблюдение.

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