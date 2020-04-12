В Кировской области было подтверждено ещё шесть случаев заражения коронавирусом.

Также были госпитализированы ещё четыре человека, которые состояли в контакте с заражёнными коронавирусом. Их тесты продемонстрировали положительные результаты на инфекцию.

Таким образом, общее число заболевших составляет 26 пациентов, и ещё 19 человек ждут подтверждения заболевания из референсной лаборатории. Ещё 51 находятся в больнице. Среди них вернувшиеся из-за рубежа люди, имеющие признаки ОРВИ, а также лица, контактирующие с теми, у кого коронавирус был подтверждён.

По-прежнему в тяжелом состоянии находится 80-летняя женщина, которую подключили к аппарату ИВЛ